В News.ru перечислили знаменитостей из РФ, отказавшихся посещать могилу Пригожина

В минувший вторник, 29 августа, на Пороховском кладбище Петербурга прошла траурная церемония прощания с основателем ЧВК «Вагнер» Евгенией Пригожиным. Сегодня выяснилось, кто из знаменитостей РФ отказался посещать его могилу.

Похороны главы «Вагнера» проходили в закрытом режиме. Родственники до последнего скрывали место захоронения и другие детали церемонии.

Так,отказался посещать могилу Пригожина депутат ГД Виталий Милонов, который заявил, что простился бы с ним, если бы не попытка мятежа. Татьяна Васильева сообщила, что у нее много работы, поэтому посещать могилу умершего она не планирует.

Татьяна Буланова тоже не захотела ехать на кладбище к бизнесмену. Она сказала, что вынуждена уехать по делам. Касательно Анастасии Волочковой, балерина не увидела надобности ехать на кладбище. Как подчеркнула балерина, с Пригожиным ее не связывало ничего.