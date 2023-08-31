Галкин обиделся на высказывания Соседова после отмены концерта

Концерт стендап-комика Максима Галкина* (признан иноагентом) на Alexela Kontserdimaja не состоится. Выступление отменено организаторами, причем без объяснения причины.

Всем тем, кто успел приобрести билеты на шоу, организаторы предложили посетить концерт Тиля Линдермана 2 декабря в Таллине. Если такой вариант человека не устраивает, можно назад вернуть деньги.

Историк музыки Сергей Соседов прокомментировал сложившуюся ситуацию. Как заявил музыкальный критик, Галкину* следовало более внимательно выбирать место для выступления. По мнению эксперта, в странах Балтии отменяют русский язык, поэтому такое решение организаторов вполне объяснимо.

Комик не долго думал и ответил критику. Он заявил, что польщен вниманием к себе.

«Боже мой, кто только не высказывается на счет концерта. Польщен тем, что Соседов ко мне проявил интерес. От него, конечно же, …ой! Поймите, причины бывают разные и не всегда от артиста зависят. В Эстонию 16 февраля приеду. Какой бы не был повод, приятно, что вызываю интерес», — отметил муж Примадонны.