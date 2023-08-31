«Газпром межрегионгаз» подал в суд на Пугачёву из-за долга в 15 тысяч рублей

Московская газовая компания подала в суд на Аллу Пугачеву. В иске было указано, что 74-летняя исполнительница задолжала более 15 тысяч за подачу газа. Речь идет о компании «Газпром межрегионгаз».

Сумма долга составляет 15 536 рублей за газ, пишет Тelegram-канал Mash. Как сообщается, Примадонна не заплатила за май и июнь этого за подачу газа на свой участок, который размещен в поселении Первомайском под Москвой.

Отметим, что это не первый скандал после переезда Пугачевой в Израиль. В конце мая стало известно о том, что на Аллу Борисовну подал в суд Комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска. Причина иска - неуплата аренды земельного участка, находящегося в деревне Бережки. Речь шла о долге в размере 44,5 тысячи рублей.