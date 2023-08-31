Композитор РФ Олег Влади назвал чудом сотрудничество с Аллой Пугачевой

Олег Влади сотрудничество с Аллой Пугачевой назвал чудом. По словам композитора, его работа с народной артисткой состоялась благодаря известному дизайнеру Алишеру. Он в прошлом передал Примадонне диски с его хитами.

В 2018 году сотрудничество возобновилось. Тогда Влади написал для Аллы Борисовной песню «Вот и все» для ее новогодней программы. Выяснилось, что в этот момент между Пугачевой и Олегом произошел интересный случай.

Алла Борисовна решила изменить одну строчку. Она добавила непозволительное слово. В итоге в песне сохранилась правка Примадонны, после которой композиция приобрела совершенно новый смысл.

«Она изменила строчку на: «стою как дура в этом платье белом». Я согласен с правкой, поскольку она придала важный штрих этой песне», — вспоминает Олег.