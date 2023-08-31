News.ru рассказал, куда пропал звезда сериала «Солдаты» Александр Лымарев

Александр Лымарев прославился на всю страну после выхода сериала «Солдаты». После этого артист снялся еще в нескольких фильмах и пропал. Актер признался, что мечтает о «большой роли в хорошем кино, которое снимет интересный режиссер».

С 2007 года Александр играет в антрепризных спектаклях, увлекается музыкой, играет профессионально на барабанах, гитаре, периодически выступает как диджей. Лымарев не боится остаться без работы и уверен, что сможет всегда заработать при помощи любимого дела.

О личной жизни актера известно только то, что он состоит в отношениях с художницей Марией, с которой познакомился 9 классе. По признанию актера, в его возлюбленной сочетаются творчество, детская непосредственность, мудрость, женственность.

Избранница звезды всегда поддерживает артиста в трудную минуту, чувствует его настроение, поэтому является единственным человеком, способным вытащить из негативного состояния.