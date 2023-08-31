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News.ru: выяснилось, как изменилась вдова Кобзона Ниннель после его смерти

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News.ru: выяснилось, как изменилась вдова Кобзона Ниннель после его смерти
Знаменитости
Фото из открытых источников

Пять лет назад умер Иосиф Кобзон. Вдова артиста Нелли, которая всегда была знаменита стильным образом еще со времен СССР, на протяжении всех этих лет очень редко появлялась на публике.

Примечательно, что каждое появление женщины в общественном месте раньше вызывало бурю обсуждения. После смерти любимого супруга Нелли появлялась на людях всего-навсего несколько раз. Видели вдову на церемонии открытия Московского международного фестиваля, во время установки бюста Кобзона, а также на церемонии вручения премии «Золотой Орел» и премьере кинофильма «Летчик».

Отметим, что Иосиф и Нелли прожили более 40 лет в браке. Их считались самой прочной парой в шоу-бизнесе. Все эти долгие годы женщина поддерживала мужа в его сложные периоды жизни.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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