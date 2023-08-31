Певица Анастасия Стоцкая показала подросшую дочь, похожую на Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая показала фанатам подросшую дочь, которая похожа на Филиппа Киркорова. В личном блоге певицы появились новые кадры семейного отдыха.

После прогулки артистка вместе с дочерью отправилась в ресторан, где сделала фото с наследницей. Снимок вызывал бурные обсуждения в соцсети. Дело в том, что наследница Стоцкой имеют внешнее сходство с поп-королем. Сама Анастасия не комментирует эту ситуацию.

Отметим, весной звезда оформила развод с Сергеем Абгаряном. Она родила от него Александра и Веру. По ее словам, их отношения прекратились еще четыре года назад.

Сообщается, что новым избранником исполнительницы стал Александр Казьмин. Роман знаменитостей начался после премьеры мюзикла под названием «Шахматы».