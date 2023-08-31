Пригожин на последнем видео порассуждал о своей ликвидации

В Сети было опубликовано последнее видео с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным. В ролике он заверяет «любителей обсуждения его ликвидации», что с ним все в порядке.

«Для обсуждающих, жив или нет, как у меня дела. Выходные, вторая половина августа, нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, заработков, интимной жизни собственно говоря, все в порядке», — сказал на видео бизнесмен.

После завершения июньского мятежа Пригожин из публичного пространства исчез. 22 августа 2023 года появилось его первое обращение, в котром он рассказал, где работают вагнеровцы.

«"Вагнер" проводит РПД, делает Россию более великой на всех континентах, Африку —более свободной», — говорил тогда он.



