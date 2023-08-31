Сериал «Великая» про императрицу Екатерину II закрыли после 3-го сезона

По данным портала Deadline, стриминговый сервис Hulu решил закрыть телесериал «Великая» с Николасом Холтом и Эль Фаннинг после 3-го сезона и не продлевать на четвертый. Поэтому на продолжении истории о русской императрице Екатерине Великой можно не рассчитывать. При этом причину отмены не объяснили.

Отметим, что третий сезон вышел 12 мая. Он получил положительные отзывы. Минувшие сезоны сериала принесли сервису много номинаций на премию «Эмми» и победу в категории «Лучшие исторические костюмы».

К слову, сериал «Великая» дебютировал в 2020 году. Лента рассказывала о годах императрицы Екатерины II (1729–1796 годы). Главная роль в фильме досталась Эль Фаннинг, в Петра III перевоплотился актер Николас Холт.