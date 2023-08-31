Yandex.RTB

Сериал «Великая» про императрицу Екатерину II закрыли после 3-го сезона

Image 16+
Сериал «Великая» про императрицу Екатерину II закрыли после 3-го сезона
Знаменитости
Фото из открытых источников

По данным портала Deadline, стриминговый сервис Hulu решил закрыть телесериал «Великая» с Николасом Холтом и  Эль Фаннинг после 3-го сезона и не продлевать на четвертый. Поэтому на продолжении истории о русской императрице Екатерине Великой можно не рассчитывать. При этом причину отмены не объяснили.

Отметим, что третий сезон вышел 12 мая. Он получил положительные отзывы. Минувшие сезоны сериала принесли сервису много номинаций на премию «Эмми» и победу в категории «Лучшие исторические костюмы».

К слову, сериал «Великая» дебютировал в 2020 году. Лента рассказывала о годах императрицы Екатерины II (1729–1796 годы). Главная роль в фильме досталась Эль Фаннинг, в Петра III перевоплотился актер Николас Холт.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
News.ru рассказал, куда пропал звезда сериала «Солдаты» Александр Лымарев

Сегодня, 12:20

Галкин обиделся на высказывания Соседова после отмены концерта

Сегодня, 09:45

Пригожин на последнем видео порассуждал о своей ликвидации

Сегодня, 09:31

«Газпром межрегионгаз» подал в суд на Пугачёву из-за долга в 15 тысяч рублей

Сегодня, 09:15

Шотландские пенсионеры бросили вызов полуобнаженным моделям

Сегодня, 09:07

Сериал «Великая» про императрицу Екатерину II закрыли после 3-го сезона

Сегодня, 09:01

Сорвавший гастроли «Ленкома» в Израиле Анатолий Белый разозлил израильтян

Сегодня, 08:47

МК: в Санкт-Петербурге устроили запутанный спектакль с похоронами Евгения Пригожина

Вчера, 21:46

Baza: Вместо вдовы Пригожина на Пороховское кладбище пришла жена его двойника

Вчера, 21:35

Ольга Бузова показала, как получила пинок ногой в «пятую точку» на пляже Турции

Вчера, 21:28

В News.ru перечислили знаменитостей из РФ, отказавшихся посещать могилу Пригожина

Вчера, 21:25

Что посмотреть этой осенью: главные сериальные премьеры

Вчера, 21:16

Даша Букина в продолжении сериала «Счастливы вместе» полностью изменится

Вчера, 21:01

Показал реальное отношение к теще: Петр Чернышев обидел мать Анастасии Заворотнюк

Вчера, 20:08

Режиссер «Ленкома» Александр Лазарев заявил об угрозах из-за спектакля в Израиле

Вчера, 19:09

Режиссер из США Замбелло отказалась судить конкурс из-за запрета русской музыки

Вчера, 19:08

Появились первые фотографии могилы Пригожина

Вчера, 10:10

NEWS.RU проинформировал, как живет Иван Ургант после ухода с телевидения

Вчера, 09:47

10 фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале

Вчера, 08:30

Гузеева раскритиковала Володину, не появившуюся в шоу «Давай поженимся!»

Вчера, 08:22

Анатолий Белый сорвал своей травлей гастроли «Ленкома» в Израиле
  • 28-08-2023, 21:51

Анатолий Белый сорвал своей травлей гастроли «Ленкома» в Израиле

«Ленком» в октябре должен был показать в национальном театре Габима Изряиля спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». Но за день руководство

Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища
  • 29-08-2023, 20:42

Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища

Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили в режиме строжайшей конспирации. Журналисты дежурили на Серафимовском кладбище, где ранее похоронили многих Героев

Бывший стилист Пугачёвой поведал о тайной переписке с ней
  • 28-08-2023, 20:09

Бывший стилист Пугачёвой поведал о тайной переписке с ней

Джордж Ровалс, который поддерживает контакт Аллой Пугачевой, заявил, что однажды она вернется навсегда в РФ и устроит здесь грандиозное сольное шоу,

«Ленком» написал открытое письмо властям Израиля в связи с отменой гастролей в Тель-Авиве
  • 29-08-2023, 21:43

«Ленком» написал открытое письмо властям Израиля в связи с отменой гастролей в Тель-Авиве

В связи с отменой гастролей Тель-Авиве, где актеры Московского государственного театра «Ленком» должны были показать свой новый спектакль, они решили

NEWS.RU проинформировал, как живет Иван Ургант после ухода с телевидения
  • Вчера, 09:47

NEWS.RU проинформировал, как живет Иван Ургант после ухода с телевидения

Иван Ургант с 2012 года работал на Первом канале. После начала СВО показ его «Вечернего Урганта» прекратили. Чем сейчас занимается артист, пишет

Сорвавший гастроли «Ленкома» в Израиле Анатолий Белый разозлил израильтян
  • Сегодня, 08:47

Сорвавший гастроли «Ленкома» в Израиле Анатолий Белый разозлил израильтян

Анатолий Белый* спектакль "Поминальные молитвы" назвал спекуляцией. Эту постановку в Израиле должен был в конце октября показать "Ленком". Спектакль