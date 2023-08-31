Шотландские пенсионеры бросили вызов полуобнаженным моделям

Шотландец Кенни Синклер случайно узнал, что его сын позирует для настенного календаря «Парни в килтах», известного в Великобритании. На его разворотах изображены полуобнаженные мужчины.

Килт - это часть национального костюма Шотландии. Его считают многие юбкой. Но это всего лишь кусок клетчатой ткани, который оборачивают вокруг торса. Изначально для этих целей применялись пледы.

Это натолкнуло 60-летнего Синклера на идею. Он решил с друзьями создать шоу «Мужики в одеялах», чтобы показать, что мужчины в возрасте могут вызывать у дам интерес.

Премьера шоу состоялась на фестивале Fringe в Эдинбурге и вызвалf бурю восторга. Троица также снялась для календаря. Все доходы были направлены в благотворительный фонд.