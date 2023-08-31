Сорвавший гастроли «Ленкома» в Израиле Анатолий Белый разозлил израильтян

Анатолий Белый* спектакль "Поминальные молитвы" назвал спекуляцией. Эту постановку в Израиле должен был в конце октября показать "Ленком". Спектакль планировали отыграть в Национальном театре Габима.

Ранее актер МХТ им. Чехова, который сбежал из РФ и получил статус иноагента, призвал к действию украинцев, которые обрушились с угрозами на продюсеров гастролей. Под удар попало руководство зала. Его обвинили в "пособничестве" русскому театру.

В соцсетях израильтяне возмутились таким поступком артиста. Пользователи пишут, что демократия и свобода подразумевает соседство рядом с вами того, что может не нравиться, однако уважаемо другими людьми.

Главное — это свое мнение не навязывать другим. У них есть право выбора и свободы, как у Вас,

- написали зрители, которые лишились возможности посетить спектакль.

* Признан иноагентом в России