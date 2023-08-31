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Составлен список стран, где отменяли концерты Галкина

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Составлен список стран, где отменяли концерты Галкина
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Фото из открытых источников

Выступление Максима Галкина в Таллине было запланировано на 15 сентября в зале Alexela. Представители площадки заявили об отмене и предложили сдать билеты или же поменять их на другие мероприятия.

Кроме Эстонии, концерты комика отменили в Казахстане. Как заявил муж Примадонны, в стране действует негласный запрет на государственном уровне на его выступления. По заявлению стендап-комика, чиновники решили отменить концерты в Астане и Алма-Ате после длительных переговоров. При этом пародист обвинил власти в «отсутствии свободы в сложившейся обстановке».

Сперва была достигнута договоренность с казахстанскими площадками, а билеты даже начали продаваться. Но начались неожиданно «выдуманные причины и препоны, разные кулуарные запреты».

В минувшем году концерт Галкина* отменили в Тбилиси. Тогда руководство Тбилисского Дворца спорта отказало в предоставлении помещения шоумену.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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