Составлен список уехавших артистов, которые вернулись обратно в РФ

Журналисты составили список звезд, вернувшихся обратно в РФ после критики СВО. В список в частности попал Иван Ургант, опубликовавший в соцсети «черный квадрат». После снятия «Вечернего Урганта» с эфира шоуиен отправился в Израиль, но вскоре вернулся назад, продолжив работать на корпоративах.

Через месяц после оглашения спецоперации РФ покинула Ксения Собчак и уехала в Израиль. Там ведущая пробыла месяц. Покинул родину, он вернулся Александр Ревва. После возвращения в страну юморист сообщил, что ездил на отдых, а эмигрировать не собирался.

В списке оказался Александр Васильев. У историка моды есть гражданство Литвы и Франции. Он раскритиковал власти за СВО и отправился в Париж, однако уже в марте был замечен в Москве.

Солист группы «Звери» ранее критиковал спецоперацию, хотя недавно выступил на Донбассе. Прежние посты Рома Билык удалил из сетей.