Сын Глеба Панфилова и Инны Чуриковой Иван расплакался у гроба на похоронах отца

На похоронах Глеба Панфилова сын режиссера не смог сдержать слез. Иван расплакался прямо у гроба. Молодой человек, по словам знакомой семьи Елены Слатиной, категорически отказался беседовать с журналистам. Он был убит горем из-за неожиданной смерти своего отца.

Отметим, что Глеб Панфилов скончался 26 августа. До этого режиссер проходил лечение в столичном Институте им. Склифосовского после перенесенного инсульта.

На похоронах выступил Карен Шахназаров. Он назвал своего умершего коллегу идейным человеком с большим талантом. Также о Глебе Панфилове отозвался Никита Михалков, который считал его «абсолютным Новатором». По словам режиссера, народный артист РСФС всегда находил нечто новое и интересное в любых направлениях.