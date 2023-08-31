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«Утро.ру»: Что ждет продюсера Иосифа Пригожина после резонансного увольнения с НТВ

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«Утро.ру»: Что ждет продюсера Иосифа Пригожина после резонансного увольнения с НТВ
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Фото из открытых источников

Портал "Утро.ру" рассказал, что ждет Иосифа Пригожина после его резонансного увольнения. Недавно продюсер решил попробовать себя в новом амплуа. Он появился на канале НТВ в качестве соведущего Леры Кудрявцевой в передаче "Звезды сошлись".

Но уже вскоре муж певицы Валерии неожиданно пропал с экранов. Оказалось, что он принял решение об уходе из программы. Увольнение продюсера стало вызвало волну обсуждения. Зрители канала НТВ приняли эту новость с грустью.

Позже выяснилось, что Иосиф Пригожин продолжит появляться в разных шоу, однако уже в качестве гостя. К примеру, скоро телезрители увидят новый сезон телевизионного проекта "Кстати" на "VK Видео". В одном из выпусков появится музыкальный деятель.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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