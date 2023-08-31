В августе новые автомобили резко подорожалив России

По сведениям отечественных автодилеров, за последнюю неделю новые авто в РФ резко подорожали от 70 до 600 тысяч рублей. Директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина сообщает, что в июле цена четыре китайские и две отечественные марки выросла от 0,5 до 17%. С 1 по 15 августа удорожание коснулось 13 марок, составив от 70 до 400 тысяч рублей.

В свой черед Ренат Тюктеев, замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон», утверждает, что в июле новые авто дорожали на 50-80 тысяч, в августе рост цен ускорился и составил от 120 до 600 тысяч рублей.

Специалист добавил, что к концу года стоимость новых транспортных средств продолжит расти во всех сегментах. К тому же, из-за повышения ключевой ставки ЦБ России станут дороже автокредиты.