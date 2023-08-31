В России намерены изменить правила регистрации транспортных средств

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к главе МВД с предложением обязать продавцов авто информировать в обязательном порядке в Госавтоинспекции о покупке транспортного средства.

НАС просит внести изменения в правила регистрации транспорта. Продавцы машин будут обязаны информировать в Госавтоинспекцию о сделке.

Дело в том, что Ннедобросовестные водители пользуются пробелом в законе и избегают уплаты налога, штрафов с камер оформления ОСАГО. Данные нововведения заставят покупателя ставить на учет в ГИБДД свое авто. Это также защитит экс-владельца от штрафов нового хозяева.

Отмечается, что по нормам, у покупателя есть 10 дней на регистрацию авто.