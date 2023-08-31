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WSJ рассказала, как Пригожин маскировал свои самолеты и уходил от слежки

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WSJ рассказала, как Пригожин маскировал свои самолеты и уходил от слежки
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Фото из открытых источников

Глава частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин использовал для передвижения несколько самолетов. Об этом пишет портал The Wall Street Journal, ссылаясь на слова летчиков и других сотрудников, а также властей на Ближнем Востоке и Африке.

По данным источников, охрана Пригожина несколько лет назад ввела правила, которые позволяют маскировать полеты. Самолеты основателя ЧВК, летевшие с военного аэродрома "Чкаловский" (Подмосковье) или других гражданских аэропортов, выключали транспордеры, передающие сигналы, исчезав с радаров. У экипажа были всегда поддельные паспорта, списки пассажиров меняли перед самим взлетом.

Также в ходе полета с борта воздушного судна сообщали о смене пункта назначения. К тому же, сам бизнесмен мог поменять 2 или 3 борта за одну поездку. Встречи в Африке он мог проводить прямо в самолете, чтобы быстро скрыться.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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