52-летняя Заворотнюк впервые за долгое время появилась на публике

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая продолжает борьбу с тяжелым онкологическим заболеванием, впервые за долгое время появилась на людях. На днях мать 52-летней актрисы отпраздновала 80-летие в одном из столичных ресторанов.

Как пишут СМИ, Анастасия не могла пропустить этот праздник. Впрочем, вопреки ожиданиям поклонников онкобольная артистка не попала на видео и фото с этого торжества. Поговаривают, родственникам запретили снимать Заворотнюк, поскольку она не желает, чтобы кто-либо увидел ее сильно изменившуюся внешность.

По данным источника, несмотря на недуг, звезда ведет довольно активный образ жизни и иногда выходит в свет, но при условии хорошего самочувствия и скрыто.