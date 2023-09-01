Дружба закончилась: Литвинова и Земфира* отписались друг от друга в социальных сетях

Певица-иноагент Земфира Рамазанова* и актриса Рената Литвинова дружили в течении многих лет. Но, по всей видимости, тесное общение звезд подошло к концу.

Выяснилось, что Земфира* и Рената отписались друг от друга в соцсетях. К тому же, Литвинова впервые публично не поздравила исполнительницу с днем рождения, который артистка отметила 26 августа.

Пользователи отметили, что погром, который устроила певица на последнем концерте в Казахстане, связан именно со ссорой с подругой. Напомним, Земфира* пожаловалась на плохую организацию и показала со сцены неприличные жесты. Кроме того, организаторы заявили о разгромленной гримерке, которую после себя оставили музыканты.