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Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей

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Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей
Автомобильные новости
Фото из открытых источников

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом, которые можно приобрести в России до 900 тысяч рублей. На первом месте оказался лифтбэк Skoda Octavia (2014-2016 г), который является лучшим в своем классе. Просторный салон и багажное отделение делают его практичным, а атмосферный двигатель на 1,6 литра с классическим автоматом - надежным.

На втором и третьем месте находятся седаны: Toyota Camry (2008-2010 год выпуска), а также Ford Mondeo (2012-2014 год). Обе машины имеют большие размеры, что позволяет перемещаться с комфортом. Отличаются они надежными силовыми агрегатами.

Замыкают рейтинг кроссовер Nissan Qashqai (2008-2010 год выпуска), Ford Kuga (2009-2013 год). Японец имеет комфортную, надежную и крепкую подвеску, а американец может похвастаться хорошим оснащением и высоким уровнем комфорта за свои деньги.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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