KP.RU: Шоумен из России Максим Галкин лишился заработка в Эстонии и Казахстане

Иноагент Максим Галкин* не выступит в Казахстане. Как проинформировал сам шоумен, он с командой несколько месяцев согласовывали выступление в Казахстане, но в конечном итоге никакого результата не получили, хотя были даже определены даты концерта.

По словам Галкина*, несмотря на то, что его шоу в Алма-Ате отменили «на государственном уровне», он верит, что вскоре сможет выступить в Казахстане.

«Казахстан! Обязательно приеду когда-нибудь!» — сказал комик.

На днях стало известно, что отменен концерт пародиста в Эстонии. Организаторы объяснили причин. При этом лишь предложили обменять купленные билеты на выступление солиста «Rammstein» Тилля Линдеманна либо же получить назад деньги.

* Признан иностранным агентом в России