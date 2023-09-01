Опубликовано детское фото певца SHAMAN'a

Сегодня певец SHAMAN поднимает стадионы и считается одним из самых востребованных артистов. Но когда-то Ярослав Дронов был самым обычным мальчишкой, каких в конце 90-х в РФ было множество.

Парень из города Новомосковск (Тульская область) с детства проявлял музыкальность. Всерьез заниматься любимым делом начал в четыре года. Все эти годы были непростые времена, упорный ежедневный труд, поиск творческого "я". По большому счету, артист прошел через все то, через что проходят певцы, не имевшие родителей-олигархов.

В Сети появилось детское фото SHAMAN'a. Можно ли на этом снимке опознать будущую звезду, смотрите сами и делайте выводы.