Основатель «Уральских пельменей» Нетиевский показал роскошный отпуск на Сахалине

Отпуск Сергея не похож на традиционный отдых большинства звезд у океана. Он босиком гулял по ледяным горным рекам у нерестящейся рыбы.

Сезон на Охотском море — бомба!Это во всех смыслах отпуск для себя, отпуск вожжей от привязи, «металла» после закаливания, эмоций — отрыв по максимуму, не интересно по-иному, когда большой амплитуды нет! - сказал Нетиевский.

Сергей улетел на Сахалин на самолете. Он отметил огромную очередь в бизнес-класс в аэропрту.

Благодаря курсу доллара люди начали чаще путешествовать по РФ! Ура! Такого ажиотажа не видел в аэропорту давно! — отметил артист.