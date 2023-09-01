Помощница Пугачевой рассказала о приезде в РФ и творческих планах 74-летней певицы

В связи с отменой гастролей Тель-Авиве, где актеры Московского государственного театра «Ленком» должны были показать свой новый спектакль, они решили
Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили в режиме строжайшей конспирации. Журналисты дежурили на Серафимовском кладбище, где ранее похоронили многих Героев
Анатолий Белый* спектакль "Поминальные молитвы" назвал спекуляцией. Эту постановку в Израиле должен был в конце октября показать "Ленком". Спектакль
Александр Лымарев прославился на всю страну после выхода сериала «Солдаты». После этого артист снялся еще в нескольких фильмах и пропал. Актер
Иван Ургант с 2012 года работал на Первом канале. После начала СВО показ его «Вечернего Урганта» прекратили. Чем сейчас занимается артист, пишет
Глава частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин использовал для передвижения несколько самолетов. Об этом пишет портал The Wall Street