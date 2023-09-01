Помощница Пугачевой рассказала о приезде в РФ и творческих планах 74-летней певицы

Помощница 74-летней певицы Аллы Пугачевой решила прокомментировать ее приезд в Россию из-за границы. Она опровергла слова Джоджа Ровелса о возвращении Примадонны на сцену и в РФ.

Напомним, недавно экс-стилист заявил, что вскоре прославленная артистка вернется на родину и будет давать концерты для поклонников. Как отметил дизайнер, Алла Борисовна скучает по сцене и не хочет торопиться с принятием решения.

Елена Чупракова опровергла слова Ровалса. Помощница Пугачевой подчеркнула, что она ничего не знает о приезде певицы.

«Не знаю Джорджа Ровалса. Нет информации о ее приезде. Чувствует себя она хорошо, на сцену пока что возвращаться не планирует. Про творческие планы не в курсе», — сказала Чупракова «Абзацу».