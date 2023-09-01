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Протоиерей Максим Козлов: Первую в истории христианскую икону создал сам Бог

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Протоиерей Максим Козлов: Первую в истории христианскую икону создал сам Бог
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Фото из открытых источников

Образ Спаса Нерукотворного стал первой в истории христианства иконой. По словам протоиерея Максима Козлова, эту живописную икону создал сам Бог.

Козлов рассказал про Третий Спас, который празднуют православные верующие. Его еще называют Ореховым. Протоиерей заявил, что уже в самом названии Третий Спас заложен его смысл.

По преданию, в этот день образ Спасителя, который хранился в Эдессе еще со времен жизни Христа, перенесли в Константинополь из прежней святыни (поскольку Эдесса стала небезопасным местом). Нерукотворный образ Спасителя стал главной святыней Второго Рима.

"В это день объектом почитания является нерукотворный образ Спасителя. Это является первой иконой, данной людям самим Богом", - отметил священнослужитель.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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