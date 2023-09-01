Самойлова пришла на школьную линейку с торчащими из-под штанов трусами

Звездные родители сегодня отвели детей на праздничную линейку в школу. Исключением не стала Оксана Самойлова. Блогер привела на День знаний 3-х дочерей — Ариелу, Лею, Майю.

Наряд брюнетки получился очень неоднозначным. Она явилась в школу в бежевом брючном костюме с коротким топом. Однако молнию на нижней части комплекта Оксана забыла застегнуть, тем самым выставив на всеобщее обозрение нижнее белье.

Фото появились в соцсетях, а фанаты осудили Самойлову за такой провокационный образ. Однако жена рэпера не сдержалась и поделилась личным мнением в блоге:

«Не люблю стиль „женщина, а не подскажете, как пройти“. Слава Богу, что не одеваетесь так и не позволяете такого себе».