Yandex.RTB

Самойлова пришла на школьную линейку с торчащими из-под штанов трусами

Image 16+
Самойлова пришла на школьную линейку с торчащими из-под штанов трусами
Знаменитости
Фото из открытых источников

Звездные родители сегодня отвели детей на праздничную линейку в школу. Исключением не стала Оксана Самойлова. Блогер привела на День знаний 3-х дочерей — Ариелу, Лею, Майю.

Наряд брюнетки получился очень неоднозначным. Она явилась в школу в бежевом брючном костюме с коротким топом. Однако молнию на нижней части комплекта Оксана забыла застегнуть, тем самым выставив на всеобщее обозрение нижнее белье.

Фото появились в соцсетях, а фанаты осудили Самойлову за такой провокационный образ. Однако жена рэпера не сдержалась и поделилась личным мнением в блоге:

«Не люблю стиль „женщина, а не подскажете, как пройти“. Слава Богу, что не одеваетесь так и не позволяете такого себе».

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Умерла российская актриса из «Каменской» Людмила Мелешко

Сегодня, 19:24

«Первый канал» покажет новый формат супершоу «Голос. Уже не дети» 1 сентября

Сегодня, 19:01

Дружба закончилась: Литвинова и Земфира* отписались друг от друга в социальных сетях

Сегодня, 17:15

Самойлова пришла на школьную линейку с торчащими из-под штанов трусами

Сегодня, 16:21

52-летняя Заворотнюк впервые за долгое время появилась на публике

Сегодня, 11:52

Уехавшая из РФ Примадонна Алла Пугачева продала второй замок в Подмосковье

Сегодня, 11:48

Протоиерей Максим Козлов: Первую в истории христианскую икону создал сам Бог

Сегодня, 11:41

Опубликовано детское фото певца SHAMAN'a

Сегодня, 11:20

Помощница Пугачевой рассказала о приезде в РФ и творческих планах 74-летней певицы

Сегодня, 09:21

Основатель «Уральских пельменей» Нетиевский показал роскошный отпуск на Сахалине

Сегодня, 09:13

Провидица из старообрядцев предсказала будущее России и исход СВО

Сегодня, 09:06

ТНТ показал тестовые снимки главных актеров продолжения сериала «Счастливы вместе»

Сегодня, 08:01

KP.RU: Шоумен из России Максим Галкин лишился заработка в Эстонии и Казахстане

Сегодня, 07:57

Составлен список уехавших артистов, которые вернулись обратно в РФ

Вчера, 21:05

Композитор РФ Олег Влади назвал чудом сотрудничество с Аллой Пугачевой

Вчера, 20:03

WSJ рассказала, как Пригожин маскировал свои самолеты и уходил от слежки

Вчера, 19:56

Сын Глеба Панфилова и Инны Чуриковой Иван расплакался у гроба на похоронах отца

Вчера, 19:45

«Утро.ру»: Что ждет продюсера Иосифа Пригожина после резонансного увольнения с НТВ

Вчера, 19:36

News.ru: выяснилось, как изменилась вдова Кобзона Ниннель после его смерти

Вчера, 12:48

Певица Анастасия Стоцкая показала подросшую дочь, похожую на Филиппа Киркорова

Вчера, 12:35

«Ленком» написал открытое письмо властям Израиля в связи с отменой гастролей в Тель-Авиве
  • 29-08-2023, 21:43

«Ленком» написал открытое письмо властям Израиля в связи с отменой гастролей в Тель-Авиве

В связи с отменой гастролей Тель-Авиве, где актеры Московского государственного театра «Ленком» должны были показать свой новый спектакль, они решили

Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища
  • 29-08-2023, 20:42

Вид могилы Евгения Пригожина поразил скромностью: фотоснимки с Пороховского кладбища

Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили в режиме строжайшей конспирации. Журналисты дежурили на Серафимовском кладбище, где ранее похоронили многих Героев

Сорвавший гастроли «Ленкома» в Израиле Анатолий Белый разозлил израильтян
  • Вчера, 08:47

Сорвавший гастроли «Ленкома» в Израиле Анатолий Белый разозлил израильтян

Анатолий Белый* спектакль "Поминальные молитвы" назвал спекуляцией. Эту постановку в Израиле должен был в конце октября показать "Ленком". Спектакль

News.ru рассказал, куда пропал звезда сериала «Солдаты» Александр Лымарев
  • Вчера, 12:20

News.ru рассказал, куда пропал звезда сериала «Солдаты» Александр Лымарев

Александр Лымарев прославился на всю страну после выхода сериала «Солдаты». После этого артист снялся еще в нескольких фильмах и пропал. Актер

NEWS.RU проинформировал, как живет Иван Ургант после ухода с телевидения
  • 30-08-2023, 09:47

NEWS.RU проинформировал, как живет Иван Ургант после ухода с телевидения

Иван Ургант с 2012 года работал на Первом канале. После начала СВО показ его «Вечернего Урганта» прекратили. Чем сейчас занимается артист, пишет

WSJ рассказала, как Пригожин маскировал свои самолеты и уходил от слежки
  • Вчера, 19:56

WSJ рассказала, как Пригожин маскировал свои самолеты и уходил от слежки

Глава частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин использовал для передвижения несколько самолетов. Об этом пишет портал The Wall Street