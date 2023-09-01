ТНТ показал тестовые снимки главных актеров продолжения сериала «Счастливы вместе»

Канал ТНТ показал тестовые снимки, которые были сделанные прямо перед съемками продолжения популярного сериала «Счастливы вместе». Теперь ситком будет называться «Букины», пишет портал Чемпионат.

На тестовых раскадровках видна Наталья Бочкарева (Даша Букина), Виктор Логинов (Гена Букин) и Александр Якин (Рома Букин). Примечательно, что фотографий Дарьи Сагаловой (Света Букина) нет, хотя представители телеканала ранее заверяли общественность, что она вернется в любимый всеми ситком.

На фото также можно увидеть, насколько хорошо выглядят актеры и как сильно изменились. Наталья решила отказаться от рыжего цвета волос. Виктор решил отпустить роскошную бороду. А Александр возмужал и решил простится со своей кудрявой шевелюрой.