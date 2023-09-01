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Уехавшая из РФ Примадонна Алла Пугачева продала второй замок в Подмосковье

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Уехавшая из РФ Примадонна Алла Пугачева продала второй замок в Подмосковье
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Фото из открытых источников

Уехавшая из России в Израиль Алла Пугачева продала второй замок в Подмосковье. Об этом сегодня написал Телеграм-канал Mash.

По данным источника информации, во владении 74-летней артистки была недвижимость, расположенная в Троицком районе в Подмосковье, из-за которой на Примадонну и подали в суд. За участок в Первомайском Алла Борисовна задолжала 15 тысяч руб. за подачу газа.

Юристы после этой новости связались с журналистами и сообщили, что замок больше не принадлежит народной артистке. Новым владельцем особняка является обладатель крупного в столице молла. Предприниматель пользуется скидкой на ЖКУ, так как является пенсионером.

Нужно отметить, что у Пугачевой есть также замок в деревне Грязь. Именно его она не может продать в течении последнего года.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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