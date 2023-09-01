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В РФ начнут лишать прав прав даже тех, кто не пил, с 1 сентября 2023 года

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В РФ начнут лишать прав прав даже тех, кто не пил, с 1 сентября 2023 года
Автомобильные новости
Фото из открытых источников

В России начнут лишать прав прав даже тех, кто не пил с 1 сентября 2023 года. Водителям сообщили о новых проверках, которые вступают в силу во многих российских регионах.

В ходе рейдов даже трезвый автолюбитель может лишиться прав до 2 лет. В ловушку водитель может попасть в самые ближайшие дни. Новые рейды начнутся с пятницы. Патрули будут организованы за пределами населенных пунктов, куда граждане приезжают для рыбалки и охоты. Они будут внимательно следить, чтобы это занятие проходило по всем правилам.

"Появляться с оружием за городом и в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Если сотрудники заметят людей, которые туда приехали на авто, они попросят пройти проверку на наличие алкоголя в крови. Если человек откажется, будучи полностью трезвым, его привлекут к ответственности по самой серьезной статье. Так, водителя могут лишать прав на охоту или оружие на срок до двух лет", - пишут СМИ.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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