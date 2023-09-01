В РФ назвали ТОП-3 самых ликвидных отечественных автомобилей в 2023 году

«Автостата» провел исследование и опубликовал список отечественных авто, которые после 7-ми лет эксплуатации продемонстрировали наибольшую остаточную стоимость на рынке РФ во втором квартале текущего года.

Наиболее впечатляющий результат показала Lada Priora. Согласно полученным данным, это самая ликвидная модель. Индекс остаточной стоимости через 7 лет составляет 127,8%. Другими словами, авто можно продать на 30% выше исходной стоимости. На втором месте (121,8%) Lada Largus. Третья позиция принадлежит Vesta (120,1%).

Нелишне заметить, что все модели оборудованы 1,6-литровыми моторами с механической коробкой передач. Такие конфигурации показывают наилучшие показатели по сохранности остаточной стоимости.