Yandex.RTB

В РФ назвали ТОП-3 самых ликвидных отечественных автомобилей в 2023 году

Image 16+
В РФ назвали ТОП-3 самых ликвидных отечественных автомобилей в 2023 году
Автомобильные новости
Фото из открытых источников

«Автостата» провел исследование и опубликовал список отечественных авто, которые после 7-ми лет эксплуатации продемонстрировали наибольшую остаточную стоимость на рынке РФ во втором квартале текущего года.

Наиболее впечатляющий результат показала Lada Priora. Согласно полученным данным, это самая ликвидная модель. Индекс остаточной стоимости через 7 лет составляет 127,8%. Другими словами, авто можно продать на 30% выше исходной стоимости. На втором месте (121,8%) Lada Largus. Третья позиция принадлежит Vesta (120,1%).

Нелишне заметить, что все модели оборудованы 1,6-литровыми моторами с механической коробкой передач. Такие конфигурации показывают наилучшие показатели по сохранности остаточной стоимости.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
В РФ назвали ТОП-3 самых ликвидных отечественных автомобилей в 2023 году

Сегодня, 08:21

В России намерены изменить правила регистрации транспортных средств

Вчера, 20:20

В августе новые автомобили резко подорожалив России

Вчера, 09:42

Автомобилистов РФ хотят обязать сообщать о продаже машины в ГИБДД

30-08-2023, 22:06

Грузия полностью закрыла ввоз автомобилей в Россию раньше срока — Autonews

30-08-2023, 19:27

Стали известные характеристики кроссовера Jaecoo J7, готовящегося к выходу в РФ

30-08-2023, 09:29

Водителям в РФ рассказали, как их жизнь изменится с 1 сентября 2023

30-08-2023, 09:02

Назван ТОП-9 самых надежных автомобилей в мире, которые почти не требуют ремонта

25-08-2023, 13:40

Жизнь водителей в РФ изменится с 1 сентября 2023 года

25-08-2023, 13:33

Названы самые популярные у жителей России автомобили Haval

20-08-2023, 19:33

К 2024 году в РФ ожидается более 40 новых моделей автомобилей из КНР

19-08-2023, 08:59

РГ: Назван новый лидер среди кроссоверов в России

18-08-2023, 10:09

Автоэксперты рассказали, стоит ли покупать универсал Lada Largus в 2023 году

18-08-2023, 10:00

В России появился семиместный Dongfeng Fengon 580 — сколько за него просят

18-08-2023, 09:50

Электромобили будущего: ТОП-10 самых ожидаемых электрокаров - фото

15-08-2023, 21:19

В Сети появились фотоснимки нового электрокроссовера BYD Song L

13-08-2023, 20:14

Стартап "Атом" открыл прием предварительных заявок на первую модель электромобиля

6-08-2023, 19:41

Американские учёные объяснили, почему у человека урчит живот

6-07-2023, 12:27

Avtograd news: «АвтоВАЗе» заблокировал отгрузку Lada Niva из-за проблем с тормозами

2-07-2023, 14:04

КамАЗ представил новый кроссовер «Москвич 5»

1-07-2023, 09:40

Водителям в РФ рассказали, как их жизнь изменится с 1 сентября 2023
  • 30-08-2023, 09:02

Водителям в РФ рассказали, как их жизнь изменится с 1 сентября 2023

С 1 сентября 2023 года в РФ вступает в силу обновленный список условий, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Нарушителям грозит штраф. Так,

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года
  • Вчера, 12:08

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании. В частности, ужесточатся требования к оказанию платных медуслуг. Теперь договор

День Донской иконы Божией Матери 1 сентября 2023: о чем просить и чего нельзя делать
  • Вчера, 11:58

День Донской иконы Божией Матери 1 сентября 2023: о чем просить и чего нельзя делать

1 сентября 2023 года православные отмечают День Донской иконы Божией Матери. Она еще известна как заступница РФ и покровительница Донского

Найдена связь между временем пробуждения и размером заработной платы
  • 30-08-2023, 19:17

Найдена связь между временем пробуждения и размером заработной платы

Ученые из финского Университета Аалто (Aalto-universitetet) обнаружили, как биологические ритмы влияют на доход человека. Специалисты провели

WarGonzo: На Угледарском направлении ВС РФ отошли с ряда высот из-за угрозы окружения противником
  • 30-08-2023, 10:23

WarGonzo: На Угледарском направлении ВС РФ отошли с ряда высот из-за угрозы окружения противником

Тревожные новости с Угледарского направления фронта передает военный корреспондент Семен Пегов. У противника есть продвижение. Более того, с его

Эксперты: Украина атаковала аэродром в Пскове, откуда шла переброска десантников в Работино
  • 30-08-2023, 10:23

Эксперты: Украина атаковала аэродром в Пскове, откуда шла переброска десантников в Работино

Результативная атака украинских беспилотников на аэродром совместного базирования в Пскове, с повреждением нескольких военно-транспортных самолетов