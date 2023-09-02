Алексей Янин жив: информация о смерти актера оказалась ошибкой

Утром в субботу, 2 сентября, пресс-служба РАМТ сообщила о смерти актера Алексея Янина. Артист последние восемь лет борется с последствиями инсульта. Но оказалось, что он жив.

Дарья Янина днем опубликовала прощальный пост, рассказав о смерти Алексея. Ближе к 21:00 певица оставила новое сообщение.

Друзья. Это крик души. Сегодня с семьей произошла чудовищная и жестокая ситуация. Новость, которую получили от представителей НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой. Леша находится в крайне тяжелом состоянии, он в реанимации в коме, но жив.

Пока что никаких других подробностей нет.