Food.ru: определены самые эффективные продукты для улучшения памяти

Ученые назвали продукты, способные стимулировать когнитивную деятельность. Прежде всего речь идет о еде, которая содержит флавоноиды.

Эти соединения известны еще как стимуляторы работы мозга. Флавоноиды обладают свойствами антиоксидантов, антибактериальным и противовоспалительным действием. Их основными полезными компонентами являются рутин, кверцетин, P-витамины.

Содержатся они в темном шоколаде, облепихе, яблоках, лесных ягодах, луке, винограде, красном вине, папоротнике и съедобном мохе. По словам исследователей, необходимый ежедневно объем флавоноидов человек может получить из рациона.

Биологически активные вещества в виде БАДов также допустимы, но для людей старшего возраста. Впрочем, даже у пожилых людей правильный рацион способен привести к улучшению памяти и иных когнитивных функций.