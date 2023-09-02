Колдун Влад Череватый показал, как заряжается перед встречей с соперниками

Влад Череватый получил известность благодаря участию в мистическом телешоу «Битва экстрасенсов», которое выходит на канале ТНТ. А



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егодня в своем микроблоге колдун решил показать подписчикам, как он готовится к очередному испытанию.



Маг опубликовал новый видеоролик. В кадре видно, как тренирует навыки перед соревнованием с победителями минувших сезонов мистического проекта. Влад показал поклонникам фрагмент процесса изготовления одной волшебной вещицы.