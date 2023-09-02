Мать актера Алексея Янина разрыдалась, сообщая о смерти своего сына

Мама актера Алексея Янина, который скончался 1 сентября, очень тяжело переживает смерть своего сына. Она разрыдалась, сообщая о кончине наследника.

«Да, это правда. Алеши не стало...», — заявила женщина.

Отметим, что последние восемь лет мать находилась рядом с Алексеем. В 2015 году у него произошел инсульт. Ольга Андреевна до последнего пыталась восстановить здоровье сына, однако чуда так и не произошло.

У Янина остался сын Андрей и супруга Дарья. Жена артиста с сыном жили отдельно, но регулярно навещали главу семьи. Родных Янин не всегда узнавал.

Примечательно, что за год до инсульта актер буквально изнурял себя работой. Он снимался в Одессе и мог туда летать по 25 раз в месяц. Кроме того, знаменитость уже тогда имел повышенное кровяное давление, однако не придавал этому особого внимания из-за занятости.