Названо имя новой Примадонны России, так как Алла Пугачева сбежала из страны

Алла Пугачева после оглашения спецоперации на Украине решила уехать из России и вместе с семьей перебралась в Израиль. После того, как народная артистка покинула территорию своей родины, количество поклонников поубавилось.

Новой Примадонной России коллеги по отечественному шоу-бизнесу предложили провозгласить певицу Анну Асти. К примеру, исполнитель ISHAY заявил, что она больше всего подходит к статусу.

Нелишне заметить, что раньше в звездных кругах активно обсуждалось имя Лолиты Милявской в качестве главного претендента на роль новой Примадонны. Многие из знаменитостей считают, что у артистки есть твердый характер, а ее многолетнее творчество отличается интересным репертуаром.