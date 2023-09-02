Российский актер из «Солнцепека» Кирилл Ильин умер в 32 года

Российский актер Кирилл Ильин, который в свое время сыграл роль Антрацита в военной кинофильме о Донбассе "Солнцепек", скончался. Он умер на 33 году жизни. Эта печальная новость появилась на сайте агрегатора kino-teatr.ru.

Как стало известно, Ильин ушел из жизни еще 24 августа 2023 года. Причины его смерти не сообщается. О месте и дате похороне также ничего не говорится.

Кирилл Ильин родился в 1991 году в Иркутске. Артист окончил Иркутское театральное училище. Артист снялся в таких проектах, как "Закрытый сезон", "Морские дьяволы. Рубежи Родины", "Казанова" и "Хороший день". Также он являлся худруком театра-студии в Севастополе "Мысль".