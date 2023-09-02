Шоумен РФ Максим Галкин пообещал триумфальное возвращение

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом) сообщил, что он еще выступит в Казахстане. Недавно концерт комика в РК отменили, до этого стало известно, что отменено его выступление в Таллине.

В Сети поговаривают, что дела у мужа Примадонны идут не самым лучшим образом, поскольку он не может заработать столько денег, сколько зарабатывал в России. В РФ пародист не выступал после начала СВО, поскольку с семьей переехал в Израиль.

Тем не менее, шоумен уверен, что он еще триумфально вернется в Казахстан и пообещал это всем своим поклонникам, которые ждали этой встречи. Кроме того, Галкин* написал, что он «вернулся домой» с они снова в Израиле.

* Лицо, признанное иностранным агентом в РФ