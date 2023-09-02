Собчак упрекнула Анатолия Белого за срыв гастролей «Ленкома» в Израиле

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак выступила с резким осуждением российского актера театра и кино Анатолия Белого, который покинул РФ, за срыв гастролей театра «Ленком» в Израиле. Напомним, артист посодействовал отмене гастролей учреждения, отметив, что это будет «Поминальной молитвой» на Святой земле.

По мнению Собчак, в данной ситуации Белый поступил непорядочно по отношению к бывшим коллегам, подписав эту петицию. Об этом скандальная блондинка написала в своих соцсетях.

«Кто что бы ни поддерживал, доносить на коллег — это последнее дело. Участие Анатолия в этой петиции — донос в чистом виде», — возмутиалсь Ксения.

В шоу «Осторожно: Собчак» журналистка раскритиковала руководство «Ленкома». Она возмущена, кто мог написать письмо.