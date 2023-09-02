Стала известна причина смерти актера Алексея Янина

Умер актер Алексей Янин. 8 лет назад он перенес инсульт, поскольку много работал. После этого артиста парализовало, он оказался прикован к постели. Кроме того, Янин ничего не видел и очень плохо говорил.

По словам его матери, до инсульта у молодого человека было высокое давление, хотя на здоровье в целом не жаловался. В тот роковой день в 2015 году ему стало плохо, врачи диагностировали инсульт, но операцию не провели вовремя. Через год актеру провели еще одну операцию, чтобы он смог двигать ногами и руками.

В 2017 году Янин с мамой поехали в Германию на реабилитацию. Через Алексей уже мог произносить некоторые слова, а еще через полгода ему разработали руку, поэтому он самостоятельно ел, пил, чистил зубы и причесывался.

По данным источников, 1 сентября Янину резко стало плохо. Врачи «скорой» доставили его в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Медики диагностировали приступ эпилепсии, а также судорожный припадок. Несмотря на старания, 2 сентября утром он умер в больнице.