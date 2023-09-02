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Страховщики назвали самые угоняемые в России авто в 2023 году

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Страховщики назвали самые угоняемые в России авто в 2023 году
Автомобильные новости
Фото из открытых источников

Страховщики назвали ТОП-3 самых угоняемых в России автомобилей. В этот список, к слову, вошли машины, которые застрахованы по полису КАСКО. Данную статистику опубликовало новостное издание AutoNews.

Во-первых, чаще всего авто угоняли именно весной и зимой. При этом самыми популярными марками машин для автоугонщиков стали Hyundai, Kia, Toyota.

Что касается отечественных машин, то страховщики выделили марки «ВАЗ» и Lada. Их угоняют из-за того, что у данных машин массового сегмента слабая защита от угона и в ходе завладения чужим транспортным средством не возникает технических проблем.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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