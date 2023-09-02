Умер солист Большого театра Максим Пастер в возрасте 47 лет

Умер артист оперного театра Максим Пастер. Он скончался вчера, 1 сентября, заявила директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко в своей соцсети.

Тенор является уроженцем Харькова (1975 года рождения) и выпускником Харьковского государственного института искусств. С 2002 года по 2003 он работал в Харьковском государственном театре оперы и балета. Дебютировал артист в Большом театре в партии Баяна в 2003 году в опере Глинки под названием "Руслан и Людмила". Через год его приняли в труппу.

С 2013 года являлся преподавателем Российского института театрального искусства на кафедре вокального искусства. В 2016 стал участником проекта "Тенора XXI века".

Пастер также является лауреатом множества международных конкурсов. В 2002 году певца удостоен специального приза Международного конкурса им. Чайковского. В 2007 году завоевал премию на этом конкурсе. Также умерший сотрудничал с известными режиссерами - Робертом Уилсоном, Эймунтасом Някрошюсом, Робертом Стуруамом, Темуром Чхеидзе.