«Ужасная судьба»: Малахов о трагедии исполнителей песни «Тишины хочу»

Андрей Малахов рассказал о трагедии авторов композиции «Тишины хочу», братьях Александре и Михаиле Степановых, основавших группу «Антиреспект».

Родились они в небольшой сибирской деревне. В 13 лет Миша играл на гитаре, а Саша предпочитал писать тексты. Братья часто сбегали на репетиции со школы, а их тетради превращались в сборники. С раннего возраста Степановы зарабатывали сами себе на хлеб. Все концерты «Антиреспекта» снимали на любительскую камеру.

Осенью 2019 года Михаил умер в возрасте 30 лет. Прах артиста развеяли над родной землей. После кончины брата Александр решил отказаться от концертов. В июле 2023 года поклонники узнали, что 17 апреля ушел из жизни Александр. Он умер вслед за братом в возрасте 30 лет.