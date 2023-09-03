56-летняя звезда «Мухтара» высмеяла Калныньша за желание получать пенсию в РФ

Оксана Сташенко решила прокомментировать поведение Ивара Калныньша, выступающего сегодня с антироссийскими заявлениями и осуждающего советское прошлое. Как сказал латышский актер, он так много сделал для отечественного кино, поэтому Россия ему должна платить пенсию.

По заявлению Сташенко, она прекратила общение с Калныньшем, хотя до этого у них были хорошие отношениях, а сам артист неплохо зарабатывал в России.

«Денежек хочется от России, да? Привык Ивар к нашим гонорарам? А про пенсию - смешно. С одной стороны, хочет пенсию от России, с другой стороны, обливает ее грязью. Напомню, что в моей стране пенсию получают граждане РФ. Покайся тогда прилюдно, скажи, что был не прав, проси гражданства и переезжай сюда. У нас добрый народ, повинную голову не сечет меч. Тогда поговорим о пенсии. И вашим, и нашим, там жить, гадости говорить и нашу пенсию получать - так не получится!» - возмутилась Сташенко.