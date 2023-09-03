Все, что нужно сделать в сентябре огородникам: 7 важнейших дел

Сентябрь продолжает радовать нас теплыми днями, однако приближение осени можно ощутить по ночной прохладе, обильной росе и первым опавшим листьям. Это время, когда стоит завершить летние задачи и начать подготовку к осени. В нашей статье мы расскажем вам о важных мероприятиях, которые необходимо выполнить на огороде.

Что нужно сделать в сентябре на огороде:

Фото: редакции

1. Соберите и подготовьте к хранению урожай. Пока дождливый период ещё не начался, выкопайте и просушите картофель, морковь и свеклу перед хранением. Не забудьте собрать все томаты, позднеспелые огурцы, тыквы и кабачки. Зеленые помидоры можно оставить в тёплом и светлом месте для созревания, а остальные овощи либо переработайте, либо уберите на хранение. Также не забудьте убрать зелень, такую как петрушка листовая и корневая, сельдерей и пастернак.

2. Освободите грядки. После сбора урожая, очистите грядки от ботвы и приготовьтесь к предстоящему сезону, перекапывая и добавляя органические удобрения. Если земля измотана, рассмотрите возможность посева сидератов.

3. Посейте сидераты. На освободившихся грядках посадите холодостойкие сидераты, такие как овес, горчица, рапс или редьку масличную.

4. Заготовьте мульчу. В сентябре подготовьте солому и сено для мульчирования, так как на теплом солнечном дне их можно хорошо просушить.

Фото: редакции

5. Организуйте место для компоста. Если у вас ещё нет компостной кучи на участке, сентябрь - отличное время, чтобы начать её формировать.

6. Посейте зелень и скороспелые овощи. Завершение лета и начало осени - отличное время для посева витаминных культур, таких как укроп, салат, шпинат и редис, чтобы получить второй, осенний урожай.

7. Позаботьтесь о тыкве. Чтобы тыква достигла зрелости, удалите завязи, которые формируются в сентябре, и не забудьте укрыть её от возможных заморозков.