Не выбрасывайте бархатцы осенью: Они повысят плодородие почвы и отпугнут вредителей

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом, которые можно приобрести в России до 900 тысяч рублей. На первом месте оказался лифтбэк Skoda Octavia
Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сделала прогресс в развитии управляемой реакции ядерного синтеза, более известного как
Екатеринбург пострадал от медленного циклона, который пришел на Урал с севера. По информации Уральского гидрометцентра, за последние дни на
Ученые выяснили, почему одни курильщики умирают от рака, а другие даже не заболевают. Как оказалось, генетика влияет на риск развития опухоли легких.
Медики из Mayo Clinic — Rochester (США) в результате изучения обнаружили, что бактерии Eggerthella lenta могут оказывать влияние на иммунную систему
Атака украинских беспилотников по аэродрому «Кресты» была совершена в ночь на 30 августа. На календаре уже 1 сентября, но Минобороны РФ не сочло