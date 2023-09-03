Не выбрасывайте бархатцы осенью: Они повысят плодородие почвы и отпугнут вредителей

Для успешного выращивания овощей, приносящих богатый урожай, необходимо обеспечить им хорошие удобрения. Большинство подкормок можно приготовить самостоятельно. Один из полезных источников удобрений на огороде - бархатцы. Такой совет приведен экспертами в материале Информинг.Ру.

Бархатцы востребованы на огороде по нескольким причинам.



Источник фото: архив редакции

Во-первых, они служат отличной защитой от вредителей и определенных болезней. Кроме того, бархатцы являются эффективными сидератами, обогащая почву питательными веществами, увеличивая ее плодородие и способствуя более обильному урожаю.

Эксперты в области огородничества также применяют еще один уловку: осенью они зарывают ароматические цветы бархатцев в почву. Этот метод помогает справиться с почвенными вредителями, так как сильный запах бархатцев отпугивает грызунов и насекомых, делая их защитниками для ряда культур, таких как перец, розы, томаты, лук, морковь и другие.

Чтобы правильно использовать бархатцы на огороде:

Источник фото: архив редакции

- Измельчите растения предварительно, а затем равномерно распределите их по всей площади огорода.

- Затем перекопайте бархатцы вместе с полезными сидератами.