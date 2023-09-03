Необычно холодная осень: Когда начнутся первые заморозки в России

Необычно холодная и влажная погода ожидается в октябре 2023 года.

Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, во втором месяце осени ожидается прохладная и влажная атмосфера, даже в традиционно теплых регионах страны.

В гористых районах Северного Кавказа и в Ставропольском крае во второй половине октября 2023 года прогнозируются ночные заморозки и интенсивные дожди вместе с порывами ветра в дневное время.

Фото: архив редакции

В двух российских столицах также ожидаются холодные дни уже в начале октября, и термометры могут опуститься до нулевой отметки.

Фото: архив редакции

Октябрьскую погоду вряд ли можно будет назвать приятной в Урале, Сибири и Дальнем Востоке. Жители городов, таких как Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Хабаровск, Благовещенск и Владивосток, столкнутся с практически зимней погодой, с ночными заморозками и холодными днями. Также возможны сильные осадки в виде ледяного дождя и снега.