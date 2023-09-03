Агент Глория: выяснилась правда о темном прошлом Лаймы Вайкуле

31 августа 2023 года умерла советская и российская актриса Людмила Мелешко. Дебютировала артистка на экранах в 1981 году. Она снялась в эпизодической
Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом) сообщил, что он еще выступит в Казахстане. Недавно концерт комика в РК отменили, до этого стало известно,
Андрей Малахов рассказал о трагедии авторов композиции «Тишины хочу», братьях Александре и Михаиле Степановых, основавших группу «Антиреспект».
В рамках кинофестиваля «Волгоградский Факел» Оксана Сташенко высказалась об украинских актерах Роговцевой, Талашко, Бенюке. Об этом сообщает «АиФ».
Максим Галкин* (признан иноагентом) в своих соцсетях рассказал подписчикам, что они с женой Аллой Пугачевой уже вернулись домой на в Израиле. Также
Мама актера Алексея Янина, который скончался 1 сентября, очень тяжело переживает смерть своего сына. Она разрыдалась, сообщая о кончине наследника.