В программе "Новые откровения" выяснилась правда о Лайме Вайкуле и прошлом певицы. Этой информацией поделилось издание НТВ.

Отметим, что когда-то Лайма Вайкуле выступала в культовом заведении "Морская жемчужина". Среди развлечений посетителям предлааглось знакомство с артистками.

"Ничего сверхъестественного не получала благодаря своей внешности. Никогда", - заявила Лайма.

Тем не менее, известный российский артист Александр Левшин рассказал, что он имеет знакомых в музыкальной среде, которые подтверждали знакомство с Вайкуле.

Ведущий военный эксперт Владислав Шурыгин провел интервью с министром Государственной безопасности Приднестровья, который рассказал, что ему лчно также приходилось сотрудничать с Лаймой Вайкуле под именем "Глория".