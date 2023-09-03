Чем обработать осенью сад: для защиты от вредителей и заболеваний

Чем можно обработать осенью сад для того, чтобы уничтожить вредителей и предотвратить заболевания деревьев - читайте в статье Информинг.









Источник фото: Информинг.ру

Когда обрабатывать осенью сад

Обработать дерева осенью нужно дважды. Первую обработку проводят вначале осени, собрав урожай. Второй раз опрыскивают их после заморозков, ведь насекомые прячутся под кору от холода. Делается это в конце октября-начале ноября при температуре ночью ниже нуля градусов.

Источник фото: Информинг.ру

Чем обработать осенью сад: самые лучшие средства