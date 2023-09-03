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Чем обработать осенью сад: для защиты от вредителей и заболеваний

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Чем обработать осенью сад: для защиты от вредителей и заболеваний
В России
Фото из открытых источников

Чем можно обработать осенью сад для того, чтобы уничтожить вредителей и предотвратить заболевания деревьев - читайте в статье Информинг.



Источник фото: Информинг.ру

Когда обрабатывать осенью сад

Обработать дерева осенью нужно дважды. Первую обработку проводят вначале осени, собрав урожай. Второй раз опрыскивают их после заморозков, ведь насекомые прячутся под кору от холода. Делается это в конце октября-начале ноября при температуре ночью ниже нуля градусов.

 
Источник фото: Информинг.ру

Чем обработать осенью сад: самые лучшие средства

  • Против парши и грибка яблонь опрыскивают сад раствором мочевины. 500 мл нужно развести в 10 л воды. Раствором обрызгать деревья и полить почву.
  • Против мучнистой росы, личинок вредителей и гниения подойдет медный купорос. 10 г развести в л воды. Раствором опрыскать стволы, крону.
  • Сливы, абрикосы, вишни опрыскать железным купоросом. Развести 1 кг в 15 л воды.
  • Бордоскую жидкость используют для защиты от мучнистой росы, грибковых болезней. Купить средство можно в любых агромагазинах и обработать плодовые деревья, виноград, землянику.
  • Крыжовник, малину, смородину обработать кальцинированной содой с мылом. В 10 л воды растворить кг соды и натертое хозяйственное мыло.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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