Досмотреть не встать: 5 главных сериалов осени

Лето незаметно подошло к концу. Сентябрьский ветер с проливным дождем в очередной раз запер людей по квартирам. Однако это не является поводом расстраиваться, поскольку в осеннем сезоне выходит много новинок - по меньшей мере речь идет о пяти сериалах, которые заслуживают внимания!

Представляем вашему вниманию главные релизы этой осени, которые заставят забыть о непогоде.

1. «Американская история ужасов», выход 20 сентября.

2. «Падение дома Ашеров», выход запланирован 12 октября.

3. «Континенталь» (18+), дата выхода - 22 сентября.

4. «Скотт Пилигрим жмет на газ», выход на экраны состоится 17 ноября.

5.«Фарго», показ - 21 ноября.